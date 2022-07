Waldbrandgefahr: Überwachungsflüge in Ostwestfalen-Lippe

Detmold

In Ostwestfalen-Lippe werden Wälder in den kommenden Tagen per Flugzeug auf mögliche Brände hin kontrolliert. Am Dienstag und Mittwoch seien je zwei Flüge geplant, wie die Bezirksregierung Detmold am Montag mitteilte. In dem Gebiet herrscht - wie in fast allen anderen Regionen Nordrhein-Westfalens - die zweithöchste Stufe des Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes. Im Westen und Südwesten von Köln gilt sogar die höchste Warnstufe.

Von dpa