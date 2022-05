Weidmüller kratzt an der Umsatz-Milliarde

Blick in das neue Logistikzentrum von Weidmüller. Hier läuft fast alles automatisch ab.

„Nach dem Umsatzrückgang 2020, der vor allem aus dem Konjunktureinbruch durch die Corona-Pandemie resultierte, hat sich die für 2021 erwartete Erholung vollends eingestellt. Die Umsatzerwartungen wurden weit übertroffen“, sagte Vorstandssprecher Volker Bibelhausen am Montag auf der Hannovermesse. Für 2022 geht Weidmüller von einer Rückkehr zur Normalität aus. „Daher erwarten wir, dass sich die Situation in puncto Lieferschwierigkeiten im zweiten Halbjahr weiter entspannen wird.” Weidmüller will dieses Jahr die Milliardengrenze beim Umsatz überschreiten. Zum Gewinn macht das Familienunternehmen traditionell keine Angaben.