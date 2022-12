Zwei tödliche Unfälle im Kreis Lippe

Dörentrup/Detmold

Im Kreis Lippe haben sich am Donnerstag zwei tödliche Unfälle ereignet. Dabei starben ein Rollerfahrer, der in Detmold gegen eine Laterne gekracht und tödlich verletzt worden war, sowie eine 65-jährige Frau, die in Dörentrup mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum prallte und nicht wiederbelebt werden konnte.