Detmolder 34 Jahre nach der Tat festgenommen

Vor 34 Jahren ist in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) Claudia Otto getötet worden. Jetzt, an diesem Dienstagvormittag, wurde ein 66-jähriger Tatverdächtiger in Detmold festgenommen.

Nach Angaben der Bonner Staatsanwaltschaft steht der Mann, der in Detmold seinen Wohnsitz genommen hat, im dringenden Verdacht, am 9. Mai 1987 bei einem Landhotels in dem Weiler Naafshäuschen bei Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis (Naafshäuschen) die damals 23-jährige Claudia Otto getötet zu haben. Der Tatort liegt unmittelbar an der Bundesstraße B 484.

Der Beschuldigte war bereits im Dezember 2017 im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden. Der Haftbefehl wurde nach erfolgter Prüfung jedoch wieder aufgehoben, da die Beweislage zunächst nicht ausreichte. Die Ermittler der Mordkommission unter Leitung von Dietmar Kaiser und das Landeskriminalamt NRW blieben jedoch in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann an dem Fall dran. Im Rahmen von "Cold-Case-Ermittlungen" konnten Fallanalytiker der BAO Cold Cases des Landeskriminalamtes NRW entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Falles geben.

Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, koopertierten die Ermittler auch eng mit Wissenschaftlern, die insbesondere die Möglichkeiten der Auswertung von molekulargenetischen Spuren stetig weiterentwickeln. Neueste Methoden verbesserten beispielsweise die Sicherung, Analyse und Zuordnung feinster DNA-Spuren aus dem Tatort- und Opferbereich. Eine solche Zuordnung zu einer am Tatort handelnden Person bestätigte aktuell das kriminalwissenschaftliche und -technische Institut des LKA NRW.

Auf dieser Grundlage beantragte die Staatsanwaltschaft Bonn den Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes, dem der zuständige Richter am Siegburger Amtsgericht entsprach. Die Ermittlungen dauern weiter an.