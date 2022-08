Unwetter über Ostwestfalen-Lippe

Bereits am Nachmittag warnten die Wetterdienste vor Regenmengen um die 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Und die kamen in Begleitung von schweren Gewittern, die über den Kreis Lippe hinwegzogen. Nach einer ersten Mittelung der Feuerwehr ist bislang niemand verletzt worden.

Land unter in Dörentrup und Kalletal

Schlammlawinen kamen von Feldern herunter und überspülten mehrere Straßenzüge, aus kleinen Bächen wurden innerhalb kürzester Zeit reißende Ströme. Besonders betroffen sei die Alte Dorfstraße in Dörentrup, so ein Feuerwehrsprecher. Anwohner halfen sich mit Schneeschaufeln, Landwirte unterstützten die Bewohner mit ihren Geräten.

Für die Feuerwehren zum Beispiel in Dörentrup und Kalletal wurde Großalarm ausgelöst. Die Wehrleute mussten vor allem dutzende Keller leerpumpen und Straßen freispülen. Bis Wasser und Schlamm über die Kanalisation oder Bäche abfließen können, dauert es vermutlich noch bis in die späten Abendstunden.

Gewitter mit Wassermassen, Hagel und Sturm in Höxter

In Höxter hat das Gewitter am frühen Abend für Überflutungen und Sturmschäden gesorgt. Das Parkhaus Bachstraße ist vollgelaufen. Zahlreiche zum Teil wertvollen Autos stehen im Wasser.

Auf dem B64-Parkplatz unter dem ehemaligen „Felsenkeller“ ist eine tonnenschwere Weide auf einen Kleinwagen gestürzt. Zum Glück hatten sich drei Frauen nicht in jenen Pkw gesetzt, sondern waren beim Unwetter in ein Nachbarauto geflüchtet. Sie überlebten unter dem Geäst des Baumes.

In vielen Innenstadtstraßen kam es zu Überflutungen. Ladenlokale liefen voll Wasser, ebenso Keller in der Marktstraße und in den Nebenstraßen. An andere Stellen im Kreis Höxter schien dagegen die Sonne.

Höxters Stadtbrandinspektor Jürgen Schmits sagte dem WESTFALEN-BLATT, dass es überwiegend in der Kernstadt Höxter zu Gewitterschäden gekommen sei und zahlreiche Feuerwehrleute mit Fahrzeugen zu 40 Einsätzen ausgerückt seien.

Platzregen sorgt für Unfälle im Kreis Herford

In Herford sorgte der plötzliche Starkregen vor allem auf der A2 für Verkehrsbehinderungen. Viermal krachte es innerhalb kürzester Zeit zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen-Lippe und Vlotho-West. Es gab mehrere leicht verletzte Personen.

Vollsperrungen im Lübbecker Land

Auch den Kreis Minden-Lübbecke traf das Unwetter: Über das Hüllhorster Gemeindegebiet und über Teile von Lübbecke zog gegen 16.45 Uhr ein Starkregengewitter hinweg.

Hier mussten zwei Bundesstraßen zeitweise gesperrt werden. Die B65 sei wegen einer Überflutung gegen 18.30 Uhr voll gesperrt und etwa eine Stunde später wieder freigegeben worden.

Wegen umgestürzter Bäume musste außerdem die B239 an der Grenze zwischen Lübbecke und Hüllhorst gesperrt werden. Die Straße war gegen 18.50 Uhr wieder frei.