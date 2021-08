Drei Autos brennen

Feuer und Hitze zerstören auch Fensterscheiben am Haus - Ursache noch unklar

Bad Salzuflen

In der Innenstadt von Bad Salzuflen haben in der Nacht zu Samstag drei Autos gebrannt. Das Feuer war so extrem, dass die Scheiben eines angrenzenden Wohnhaues schon gerissen waren. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.