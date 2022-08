Ein buntes Veranstaltungsprogramm

Das neue Programmheft liegt bereit, der Ticket-Vorverkauf hat begonnen: Im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo beginnt am kommenden Wochenende die Herbst-Winter-Saison.

Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo startet in die Herbst-Winter-Saison

„Wir haben einen bunten Blumenstrauß aus Sonderausstellungen, Führungen, Vorträgen, Kabarett, Konzerten, Theaterabenden, Kinderveranstaltungen und mehr gebunden“, sagen die Programm-Macher voller Vorfreude.

Den Auftakt macht am Sonntag, 4. September, die beliebte Reihe „Museum goes Kabarett“. Zu Gast ist der Kabarettist Philipp Weber, der sich laut Programmtitel mit „KI: Künstlichen Idioten“ beschäftigt. Er fragt sich, ob der Mensch künftig ganz durch Maschinen ersetzt wird.

Die Zukunft ist ungewiss. Doch es gibt Hoffnung: Philipp Weber. Am Sonntag, 4. September 2022, ist er mit seinem Programm „KI: Künstliche Idioten“ zu Gast im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake. Foto: Simon Buetttner, Inka Meyer

Geplant sind außerdem zwei sehenswerte Sonderausstellungen. Vom 25. September bis 23. Oktober dreht sich alles um das Thema „50 Jahre Lippische Gesellschaft für Kunst – 50 Jahre Plakatkunst Klaus Staeck“. Klaus Staeck, geb. 1938, lebt und arbeitet in Heidelberg. Er ist Grafikdesigner, Karikaturist und Jurist. Von 2006 bis 2015 war er Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Für ihn ist Kritik das Salz in der Suppe der Demokratie. Sein Credo: „Ich stelle bloß. Ich stelle klar. Ich stelle richtig.“ Ein entsprechender Dokumentarfilm über den Plakatkünstler ist am Mittwoch, 28. September, zu sehen.

„50 Jahre Lippische Gesellschaft für Kunst – 50 Jahre Plakatkunst Klaus Staeck“ – vom 25.9. bis 23.10. 2022 ist die neue Sonderausstellung im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake zu bestaunen. Foto: Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Vom 27. November bis 29. Mai rückt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake das Thema „Alchemie“ in den Mittelpunkt der Betrachtung. Bei dieser Sonderausstellung dreht sich alles um die Suche nach dem „Stein der Weisen“ und um vielfältige Versuche, unedle Metalle in Silber und Gold zu verwandeln.

Am Sonntag, 27. November 2022, eröffnet das Weserrenaissance-Museum um 15 Uhr eine Sonderausstellung zum Thema „Alchemie“. Anmeldung unter Tel. 05261/94500 oder [email protected] Abbildung: Johann Martin Schmidt, Der Alchemist, um 1770 (Privatbesitz). Foto: unknown

Ausgewählte Kunstwerke und die Inszenierung eines alchemistischen Labors führen Besuchern das Spannungsfeld zwischen Spekulation und handfester Naturwissenschaft vor Augen. Passend zur Sonderausstellung stehen diverse Vorträge und Mitmachprogramme für Kindergärten und Schulklassen auf dem Programm.

Musik ist Trumpf

Und sonst? Musik ist im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake erneut Trumpf. Im Rahmen des Festivals „mixTour“ präsentiert das renommierte Göttinger Barockorchester am Samstag, 17. September, unentdeckte Schätze des norddeutschen Barock. Freuen kann man sich auf Werke von Thomas Selle.

Um Bach-Bearbeitungen und israelische Komponisten dreht sich alles am Sonntag, 30. Oktober, im Rahmen eines Klavierabends inklusive anschließender Diskussion mit Matitjahu Kellig, einem emeritierten Professor für Klavier und Verfechter der Völkerverständigung.

Vormerken könnte man sich auch schon das Kammerkonzert „Jet Whistle“ in Kooperation mit dem Landestheater Detmold am Sonntag, 18. Dezember. Auf dem Programm steht ein Streichquartett mit Pfiff, bei dem sich zum Streichtrio eine Flöte gesellt.

Schauspiel kommt nicht zu kurz

Auch der Bereich Schauspiel kommt im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake nicht zu kurz. Am Sonntag, 6. November, bringt der mehrfach ausgezeichnete Verwandlungskünstler Bernd Lafrenz die bittersüße Geschichte von „Romeo und Julia“ auf die Bühne: als Einmannshow, verfremdet, federleicht und komödiantisch. Am Folgetag schlüpft der Schauspieler um 11 Uhr exklusiv für Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Shakespeares „Othello“.

Das mehrfach ausgezeichnete Schauspieltalent Bernd Lafrenz ist in der nächsten Saison gleich zwei Mal zu Gast im Museum. Am Sonntag, 6. November 2022, zeigt er die bittersüße Geschichte von „Romeo und Julia“ als Einmann-Show. Und am 7. November 2022 schlüpft er im Rahmen einer Schülervorstellung in die Rolle von „Othello“. Foto: Achim Käflein

Wegen der großen Nachfrage im Vorjahr hat das Museum am Samstag, 10. Dezember, für alle Kinder ab 4 Jahren nochmals das Kindertheater „Die Weihnachtsbäckerei“ ins Programm aufgenommen.

Familienprogramm

„Die Zielgruppe Familie liegt uns sehr am Herzen. Daher bieten wir jeden ersten Sonntag im Monat eine Erlebnisführung durch das Museum an“, sagen die Programm-Macher. Mal geht es um Ritter und Burgen (4. September), mal um eine spannende Rattenjagd (2. Oktober) oder auch um das märchenhafte Dornröschen (8. Januar). Besonders gefragt sind auch stets die Taschenlampenführungen durchs Museum. Diese sind für den 29. Oktober und 5. November mehrmals täglich geplant.