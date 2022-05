Ein Prinz achtet auf die verborgene Schlange

Als am Montag das Bewertungsgremium des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ durch das Dorf Talle geführt wurde, gab es nicht nur den aufgewerteten Berggarten, das neu gestaltete Umfeld um die Kirche sowie das neue Tempelhaus zu sehen. An vielen Ecken im Ort tauchen immer mehr kleine Skulpturen auf, die einen Bezug zu den Straßennamen herstellen.

In Anwesenheit zahlreicher Gäste enthüllt Renate Lübbing ihr siebtes Werk ihrer Straßenmärchenaktion an der Taller Straße.

Die Taller Künstlerin Renate Lübbing, die seit Jahrzehnte in ihren Wohnort verliebt ist, hat vor Jahren den Begriff „Märchenhaftes Talle“ geprägt und angefangen, an verschiedenen Orten ihre Fantasien lebendig werden zu lassen. Die Baum-Skulpturen am Buswendeplatz am Sportplatz, der Gestiefelte Kater am Wendeplatz oberhalb des Dorfes, die Figur vor dem Feuerwehrgerätehaus und nicht zuletzt die bunten Fliesen am Dorfgemeinschaftshaus sind sichtbarer Ausdruck ihrer Ideen.