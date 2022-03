Lemgo/Kalletal

Zur Ausbildung von Jagdhunden darf eine sogenannte Schliefen­anlage benutzt werden – ein künstliches unterirdisches Röhrensystem, in dem ein gezähmter Fuchs in einem Kessel eingesperrt wird und von einem Hund aufgespürt werden soll. Dem Vorsitzenden des Deutschen Teckel-Klubs (Gruppe Lippe) aus Kalletal wird nun vorgeworfen, in einer Schliefenanlage in Lemgo eine menschenscheue und nicht gezähmte Füchsin benutzt zu haben.

Von Christian Althoff