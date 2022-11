Pinar Atalay im Interview über Herkunft, Integration, „Tagesthemen“ und RTL

Gütersloh/Extertal

Pinar Atalay (44) ist waschechte Lipperin. In Lemgo zur Welt gekommen, in Extertal-Bösingfeld aufgewachsen und in Detmold die ersten journalistischen Erfahrungen beim Lokalradio gesammelt. Nach verschiedenen Stationen bei der ARD hat die Tochter türkischer Gastarbeiter von 2014 bis 2021 die „Tagesthemen“ im Ersten moderiert. Der Wechsel zu RTL vor gut einem Jahr hat in der Medienszene viele überrascht.

Von Andreas Schnadwinkel