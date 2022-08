Mehrere Brände in den vergangenen Wochen im Kreis Lippe am Rande des Weserberglandes sind wohl von unbekannten Tätern gelegt worden. Das teilte der Landesverband Lippe am Freitag mit.

Waldbrände in Extertal-Bösingfeld

Aktuell sei die Waldbrandgefahr aufgrund der trockenen, heißen Wetterlage grundsätzlich sehr hoch, so der Verband in einer Presseerklärung. „Die inzwischen vier Brände, die in der Gemeinde Extertal-Bösingfeld seit Mitte Juli registriert wurden, sind jedoch nicht auf Entzündungen durch Hitze und Sonneneinstrahlung zurückzuführen“, heißt es weiter. Der Landesverband Lippe als Waldbesitzer, die Gemeindeverwaltung, die Feuerwehr und die Polizei gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

„Am Fuße der hohen Asch, in der Nähe des bei vielen Bürgerinnen und Bürgern beliebten Schnattergangs, hat es vier Mal gebrannt, zuletzt am gestrigen Donnerstagnachmittag und nun wieder heute Morgen“, sagte am Freitag Thomas Fritzemeier, Leiter des Forstreviers Bösingfeld. „Nach Einschätzung von Feuerwehr und Polizei müssen wir von mutwilliger, vorsätzlicher Brandstiftung ausgehen. Wir haben deshalb Anzeige erstattet, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.“

Der Landesverband Lippe und die Gemeindeverwaltung sind bestürzt: „Wir alle können nicht nachvollziehen, dass hier Ortskundige absichtlich Feuer legen. Dieses kann sehr schnell auf angrenzende Waldareale übergreifen und Anwohner sowie die im Wald lebende Tierwelt extrem gefährden.“ Bürger in Extertal-Bösingfeld sowie Wanderer und Spaziergänger werden gebeten, die Augen offenzuhalten und mögliche Hinweise zu den Verursachern an die Polizei in Lippe zu geben.