Am Steuer eingeschlafen: Zwei Kinder verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Blomberg im Kreis Lippe sind vier Menschen verletzt worden.

Der 55-jährige Fahrer sei möglicherweise am Steuer eingenickt und mit dem Auto in einen Graben gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Er und seine beiden 13- und 15-jährigen Kinder wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Montag schwer verletzt. Eine 47-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.