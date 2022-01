Fast jeder Industriebetrieb kämpft mit Lieferengpässen

Steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie Lieferengpässe belasten die heimischen Unternehmen zunehmend. „Darüber hinaus wird auch der Arbeitskräftemangel ein Hemmschuh zukünftiger Entwicklungen“, erklärt IHK-Präsident Volker Steinbach zur derzeitigen Lage in Lippe.

Ein weiteres Jahr mit außergewöhnlichen Herausforderungen sei zu Ende gegangen. Angesichts der hohen Risiken sei die Grundstimmung verhalten. Der IHK-Konjunkturklimaindikator fiel von 119,7 im Sommer 2021 auf 112,5 Punkte im Dezember 2021. An der Konjunkturumfrage der IHK Lippe beteiligten sich 317 Unternehmen mit knapp 21.000 Beschäftigten.

Insgesamt bewerten nur noch vier von zehn Unternehmen die aktuelle Lage mit gut (Sommer 2021: 45,2 Prozent). Dennoch sind die Auftragsbücher voll und die Kapazitäten gut ausgelastet.

Gut ein Sechstel ist unzufrieden. Die Eintrübung der wirtschaftlichen Situation zur Jahreswende sei hauptsächlich auf das Gastgewerbe und hier insbesondere auf die Gastronomie zurückzuführen. Die Gäste seien verunsichert. Auch die 2Gplus-Regel führe dazu, dass sich Kunden hinsichtlich Restaurantbesuchen zurückhalten.

Beschaffungsprobleme in der Industrie, ein zum Teil enttäuschendes Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel mit Frequenzrückgängen von bis zu 30 Prozent in den Innenstädten sowie Corona bedingte Einbrüche in der Dienstleistungswirtschaft sind weitere Ursachen für den Rückgang.

IHK-Präsident Volker Steinbach (links), Geschäftsführerin Maria Klaas und Referent Timm Marvin Lönneker. Foto: IHK Lippe

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, kämpften fast alle Unternehmen zur Jahreswende 2021/22 mit Lieferengpässen und/oder Preissteigerungen. Sechs von zehn Unternehmen berichten sogar von „erheblichen“ Preiserhöhungen; bei den Lieferengpässen sind es vier von zehn. Die Folgen dieser Engpässe zeigen sich in längeren Wartezeiten, einem gestiegenen Planungsaufwand bis hin zum Produktionsstopp. Ein Achtel der Antwortenden musste sogar Aufträge ablehnen.

Diese Situation wird sich bei einem Fünftel innerhalb der nächsten sechs Monate verbessern, bei zwei Fünftel jedoch erst im zweiten Halbjahr 2022. Ein Sechstel erwartet eine Verbesserung erst im Jahr 2023. Ein Fünftel kann aktuell noch keine Einschätzung abgeben.

„Die Unsicherheit in den Unternehmen bezüglich der weiteren Entwicklung ist groß, denn Omikron könnte angesichts hoher Krankenstände zu einer harten Belastungsprobe für die Wirtschart werden“, gibt Steinbach zu bedenken. Der Blick in die Zukunft ist daher gespalten: Gut ein Fünftel der Unternehmen rechnet mit einer besseren Geschäftslage im neuen Jahr, knapp ein Fünftel befürchtet eine Verschlechterung. Gut ein Drittel der Antwortenden hofft auf Umsatzsteigerungen. Etwa 18 Prozent prognostizieren fallende Umsätze. Der Druck auf die Erträge verstärkt sich, da die starken Preissteigerungen nur bedingt an Kunden weitergegeben werden können.

Die lippische Wirtschaft hat im abgelaufenen Jahr stärker als zur Jahreswende 2020/21 erwartet investiert. Das löste positive Impulse für den Arbeitsmarkt aus. Hinzu kommt, dass die Unternehmen von den erleichterten Kurzarbeiterregeln profitieren konnten. Hier drohe für die Zukunft Gefahr, denn nach der jetzigen Rechtslage können Unternehmen nur maximal 24 Monate Kurzarbeitergeld beziehen.