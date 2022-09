Fortuna Schlangen feiert 100-Jähriges

Seit nunmehr 100 Jahren gibt es Fortuna Schlangen. Und das will der Verein an diesem Wochenende am Sportzentrum am Rennekamp feiern. Mit Musik, vielen Gesprächen und vor allem eins: Fußball in all seinen Facetten.

An diesem Wochenende verwandelt sich das Sportzentrum an der Badstraße in ein großes Fußball- und Unterhaltungsspektakel mit Weiß-Blauer-Nacht am Sonntag, 2. Oktober. Turniere und Spiele von den Minikickern bis zu den Senioren werden den Gästen und Zuschauern Fußballsport in seiner ganzen Ursprünglichkeit zeigen, ist Dieter Vollmer überzeugt: „Kicken in allen Lagen, mit Kleinen und Großen, mit Kampf und Technik, mit Freude und Begeisterung. Fußball pur, so wie sich Fortuna all die Jahrzehnte präsentiert hat, mit vielen Höhepunkten in der Vereinsgeschichte.“

Eigentlich wollte Fortuna Schlangen schon vor eineinhalb Jahren feiern, aber aufgrund der Corona-Pandemie wurde daraus nichts. Am Sonntagabend, 2. Oktober, wird jetzt mit einer blau-weißen Fortunen-Nacht und einem großen Livekonzert der heimischen Kult-Klassikrockband What's Up auf der Bühne am Rennekamp gefeiert.

Eintritt frei

Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Neben Speisen und Getränken ist auch der speziell zum Jubiläum kreierte Fortunen-Kult-Cocktail am Cocktailterminal zu bekommen. Kinder können sich im großen Fußballdart versuchen und in der Volksbank-Arena am Rennekamp nach Herzenslust kicken.

Rund 50 Fußballteams aus der gesamten Region werden an den Jubiläumstagen vor Ort in Schlangen sein. Am Samstag, 1. Oktober, beginnt das Fußball-Spektakel morgens um 9.30 Uhr mit dem Minikicker- und dem F1-Turnier, um 12.15 Uhr folgt die E-Jugend und um 14.30 Uhr die C-Jugend. Von 17 Uhr an gehen dann die B-Jugendteams auf den Kunstrasen. Am Sonntag, 2. Oktober, zeigen von 9.30 Uhr an die D-Junioren, was sie drauf haben. Um 12.30 Uhr ist Anpfiff im Meisterschaftsspiel der 2. Mannschaft, bevor um 15 Uhr die 1. Mannschaft von Fortuna um Punkte kämpft. Von 18.30 Uhr an steigt die Blau-Weiße Nacht im und um das Festzelt am Rennekamp.