Gäste sauer: Stadt schließt Biergarten im Kurpark

Das „Haus am See“ heißt nicht nur so, das Hotel mit Restaurant und Café liegt direkt am Kurparksee. Otto Hoepke und seine Frau Claudia übernahmen es 1992 von seinen Großeltern und eröffneten vor 21 Jahren einen Biergarten. „Mit Genehmigung der Stadt und des Kurdirektors“, wie Otto Hoepke erzählt. Auch die Erweiterung vor 17 Jahren sei genehmigt worden. 700 Gäste finden seitdem am Seeufer unter einer gewaltigen, alten Rotbuche Platz – bis 22 Uhr, dann kehrt Ruhe ein.

