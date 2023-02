Geschäftsführer vom Klinikum Lippe: „Es gibt hier kein Mobbing“

Lemgo

In der öffentlichen, zum Teil anonym geführten Debatte um die Führungskultur am Klinikum Lippe hat der Geschäftsführer Dr. Johannes Hütte am Donnerstag Stellung bezogen. „Was da an Unverschämtheiten und Verleumdungen über mich und andere verbreitet wird, ist unglaublich“, sagte er.