Hass im Netz: Staat zeigt Zähne

Um Kommunalpolitiker, aber auch alle anderen Personen des politischen Lebens besser vor Beleidigungen und ähnlichen Delikten zu schützen, war das Strafgesetzbuch 2021 verschärft worden. Seitdem stellt der Paragraph 188 die genannte Personengruppe unter einen besonderen Schutz. Er droht Tätern für Beleidigungen mit bis zu drei Jahren Gefängnis, bei übler Nachrede und Verleumdung sind sogar fünf Jahre Haft möglich – deutlich mehr als bei Opfern, die sich nicht politisch engagieren. Außerdem sieht eine neue Regelung vor, dass die Strafverfolgungsbehörden in gravierenden Fällen nicht mehr auf eine Strafanzeige des Opfers warten müssen, bevor sie ermitteln.

Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) hatten im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Bundestagswahl Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instergram auf entsprechende Inhalte hin durchforstet. Mehr als 600 Äußerungen wurden näher analysiert, über 100 mutmaßliche Verfasser konnten identifiziert werden.

Nach Auskunft des Bundeskriminalamts handelte es sich bei den festgestellten Straftaten einerseits um Beleidigungen gegen bundesweit bekannte Politikerinnen und Politiker. Andererseits enthielten die Hasspostings Falschmeldungen und Falschzitate, die offenbar zur Diffamierung und Diskreditierung der Betroffenen dienen sollten. „Geschädigte sind Politikerinnen und Politiker aller Parteien, die im Bundestag vertretenen sind“, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Hessen. Zwei Drittel der Betroffenen seien Frauen.

Um in diesen Ermittlungsverfahren mögliche weitere Beweise zu sichern, wurde am Dienstag ab 6 Uhr eine koordinierte Razzia durchgeführt. In Nordrhein-Westfalen leitete die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) den Einsatz. Eine Sprecherin erklärte, bei den Ermittlungen seien in NRW 21 Verdächtige identifiziert worden, darunter vier Frauen. Es sei am Dienstag niemand festgenommen worden, aber es seien Smartphones, Laptops und andere Datenträger mitgenommen worden, die man auswerten werde. Einer der Einsatzorte sei im Kreis Lippe gewesen. Details wurden nicht genannt, es soll sich aber nicht um eine bekannte Person aus dem radikalen Spektrum handeln.