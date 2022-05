„Heiraten im Museum“ nun in Schlangen möglich

Dorfmuseum öffnet nun auch virtuell – Einführung am Sonntag

Schlangen

Nach einer langen Pause öffnet das Dorfmuseum Schlangen an der Rosenstraße 11 am Sonntag, 22. Mai, von 15 bis 18 Uhr wieder seine Pforten. Das Kaminzimmer wurde neu eingerichtet, so dass es nun auch als Trauzimmer benutzt werden kann unter dem Motto: „Heiraten im Museum“.