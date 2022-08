Taxifahrer verhindert Enkeltrick

Fast wäre in Horn-Bad Meinberg eine 90-Jährige auf einen Enkeltrick hereingefallen. Die Betrüger hatten die Rechnung jedoch ohne den Taxifahrer gemacht.

Immer wieder fallen ältere Menschen auf den sogenannten Enkeltrick herein (Symbolbild). In Horn-Bad Meinberg verhinderte jedoch ein aufmerksamer Taxifahrer den Betrug.

Die Polizei Lippe berichtet, dass die Betrüger in der vergangenen Woche versucht hatten, eine Seniorin in Horn-Bad Meinberg um ihre Ersparnisse zu bringen. „Sie riefen die 90-jährige Frau an und spielten ihr ein dramatisches Schauspiel mit einem weinenden Enkel und vermeintlichen Polizisten und Staatsanwälten vor“, berichten die Beamten. „Dann bestellten sie ihr ein Taxi, mit dem sie zur Bank fahren und das Geld abholen sollte. “

Der Fahrer sei jedoch skeptisch geworden, da die Seniorin verängstigt wirkte. Er überzeugte die Dame, sich ihm anzuvertrauen, und fuhr sie zur Polizei statt zur Bank.

„Der Taxifahrer hat mit seinem tollen Verhalten einen Betrug verhindert“, lobt die Polizei. „Damit nicht erst Taxifahrende oder Bankangestellte Ihre Angehörigen vor dieser fiesen Masche bewahren müssen, sprechen Sie bitte mit Ihren (älteren) Angehörigen und sensibilisieren Sie diese für die Betrugsart.“

Das einfachste Mittel, um eine derartige Tat zu verhindern, sei, den Telefonhörer sofort aufzulegen, wenn es in dem Gespräch um Geld oder Wertgegenstände geht.