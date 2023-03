Zweifacher Telefonbetrug in Horn

Eine 84-jährige Frau in Horn-Bad Meinberg wurde, laut Polizeiangaben, Opfer von Telefonbetrügern, die sich als „falsche Polizeibeamte“ ausgaben. Am Dienstagnachmittag (7. März) überredeten Betrüger die Frau, ihr Geld in der Ostlandstraße auf den Reifen eines geparkten Autos zu deponieren.

Zwischen 17 und 18 Uhr wurde das Geld dann von Unbekannten entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, im Zeitraum vor oder nach der Tat Verdächtiges festgestellt haben. Diese melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261/9330.

Zweiter Betrugsfall in Horn

Weiter informiert die Polizei darüber, dass bereits am gleichen Tag in der Mittagszeit eine 55-jährige Frau nach einem Telefonbetrug Bargeld in einem öffentlichen Mülleimer an der Bushaltestelle „Nordstraße“ (Fahrtrichtung Detmold) deponiert hatte. Die Geschädigte legte den Betrag zwischen 13 und 14 Uhr in den Mülleimer.

Als die Polizei gegen 20 Uhr den besagten Mülleimer überprüften, stellten die Beamten fest, dass er leer war. Zeugen, die dort zwischen 13 und 20 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben oder sogar eine Person gesehen haben, die etwas aus dem Mülleimer entnommen hat, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261/ 9330 zu melden.

Warnung der Polizei

Die Polizei warnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen und rät dazu, sofort aufzulegen, wenn Geld gefordert wird oder nach Vermögensverhältnissen gefragt wird. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden niemals bitten, Wertsachen zu verwahren oder eine Kaution zu leisten, so der Hinweis der Beamten. Verdächtige Anrufe sollten umgehend der echten Polizei gemeldet werden.