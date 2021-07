Ist bald klar, wo die Varusschlacht war?

Kalkriese/Oerlinghausen

Fand die Varusschlacht zwischen Germanen und Römern im Jahr 9 nach Christus in Kalkriese statt? Oder belegen die vielen Funde auf dem Gelände in Bramsche (Landkreis Osnabrück) die Schlacht an den langen Brücken aus dem Jahr 15, als der römische Feldherr Germanicus mit seinen Truppen die Niederlage des Varus rächen wollte? Oder trugen sich sogar beide Schlachten in Kalkriese zu?

Von Andreas Schnadwinkel