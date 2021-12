Judith Pirscher (FDP) wird Staatssekretärin in Berlin

Zuvor hatte das Online-Portal "The Pioneer" berichtet. Schäffler zu der Berufung Pirschers: „Es ist gut, dass OWL in der neuen Regierung vertreten ist. Die gute Arbeit von Judith Pirscher in Ostwestfalen-Lippe wird dadurch belohnt. Für unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Region kann das nur hilfreich sein.“



Judith Pirscher, die in wenigen Tagen ihren 54. Geburtstag feiern wird, hat in den vergangenen Wochen in Berlin bereits den Bereich „Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen“ bei den Gesprächen der Ampelkoalition mitverhandelt. Neue Ministerin für Bildung und Forschung ist Bettina Stark-Watzinger, ebenfalls Politikerin der FDP. Niemand aus der neuen Ministerriege ist aus Ostwestfalen-Lippe. Das war auch schon so bei der Großen Koalition.



Judith Pirscher ist Juristin. Geboren in Dortmund studierte sie in Bayreuth, kehrte dann aber nach NRW zurück. Hier arbeitete sie nach dem Abschluss des Studiums zunächst als Rechtsanwältin für eine Kanzlei in Düsseldorf. Nach 1998 sammelte Pirscher schon bundespolitische Erfahrung als Umweltsprecherin der FDP-Budestagsfraktion anfangs in Bonn und später in Berlin. Zwei Jahre später wechselte sie wieder nach Düsseldorf und wurde stellvertretende Geschäftsführerin der FDP-Landtagsfraktion.



Ab 2005 leitete Pirscher den Bereich Politische Koordination im nordrhein-westälischen Innenministerium. Von dort wechselte sie zum Verfassungsschutz im Innenministerium. Im Oktober 2010 wurde Pirscher Vertreterin des NRW-Datenschutzbeauftragten. Von April 2011 an war sie Landesrätin für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb und Geschäftsführerin der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.

Regierungspräsidentin in Detmold seit 2019

Von hier zog Judith Pirscher im Dezember 2019 als Regierungspräsidentin für den Regierungsbezirk Detmold nach OWL um. In einem Interview mit dem WESTFALEN-BLATT beschrieb sie ihre Aufgabe später als Botschafterin für die Region bei der NRW-Landesregierung – und umgekehrt: "Und dabei werbe ich dafür, dass man sich gegenseitig gut versteht." Diese Aufgabe wird nun eine andere Politiker oder Politiker weiterführen müssen.