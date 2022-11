Alte Frau „aus Mordlust“ getötet

Der Mord an der Geschäftsinhaberin Marianne C. (75) aus Obernkirchen (Niedersachsen) hatte im Juni auch in Nordrhein-Westfalen für Schlagzeilen gesorgt. Denn damals war der Axtmörder von Kalletal noch auf der Flucht, und es wurde ein Zusammenhang der Taten untersucht – den es letztlich aber nicht gab. Jetzt kommen beide Fälle vor Gericht.

Elchin A., der mutmaßliche Axtmörder von Kalletal, sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess, der am 9. Januar vor dem Landgericht Detmold beginnen soll. Aber auch der Mord in Obernkirchen ist geklärt, und jetzt wurde Anklage erhoben. „Das Motiv für die Tötung der 75 Jahre alten Frau soll unter anderem Mordlust gewesen sein“, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Bückeburg am Mittwoch.