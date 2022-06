Die Natur zu Fuß entdecken

Kalletaler Wandertag „Willer wandert“ wieder wie gewohnt am Fronleichnamstag

Kalletal

Im vergangenen Jahr musste der beliebte Wandertag „Willer wandert“ in den Herbst verlegt werden. Und 2020 sorgte die Pandemie sogar dafür, dass die Veranstaltung ausfiel. Doch nun geht es am Donnerstag, 16. Juni, wieder in die nahe Natur rund um Langenholzhausen.

Von Reiner Toppmöller