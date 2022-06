Axtmord: Fahndung nach Elchin Agaev (36) läuft weiter

Kalletal

Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten am Dienstag in Kalletal bis in den Abend hinein nach dem geflohenen mutmaßlichen Mörder Elchin Agaev (36) gesucht – bislang vergeblich. Die Fahndung laufe noch, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen in Bielefeld.

Von Christian Althoff