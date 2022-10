Buntes Treiben beim Kalletaler Nachhaltigkeitsmarkt

Kalletal

Strahlende Gesichter bei den beiden hauptamtlichen Organisatorinnen Hendrike Sieker und Corinna Will von der Verwaltung: Am Ende der Nachhaltigkeits- und Fairtrade-Wochen in Kalletal mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, aber auch mit Absagen durch Krankheit oder schlechtem Wetter, war die Abschlussveranstaltung am letzten Septemberfreitag eine echte Punktlandung.

Von Reiner Toppmöller