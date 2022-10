Dealer macht reinen Tisch

Solche Geschichten sind in der Justiz geradezu an der Tagesordnung: Ein junger Mann ist den Drogen verfallen, und um etwas Geld für seinen Konsum zu verdienen, handelt er mit Betäubungsmitteln und investiert seinen Gewinn wieder in den „Stoff“. So geschehen mindestens zwischen April und Dezember 2019, als der jetzt 28 Jahre alte Arbeiter mit seiner damaligen Freundin in Kalletal-Varenholz lebte und dort mehrfach mit Drogen handelte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar