Den Dank haben sie sich verdient

Ehrungen und Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Kalletal – Michael Little ändert Staatsbürgerschaft

Kalletal

Im Normalfall werden Ehrungen und Beförderungen bei der Kalletaler Feuerwehr im Frühjahr bei der Jahreshauptversammlung ausgesprochen. Nicht so in diesem Jahr. Die Urkunden und Auszeichnungen waren nicht rechtzeitig fertig geworden. So wurde dies jetzt im Rathaus unter Beisein einiger Vertreter der Ratsfraktionen nachgeholt.

Von Reiner Toppmöller