Die dritte Amtszeit für das Prinzenpaar

Zum Karnevalsauftakt der Session 2022/2023 wird es wieder kein neues Prinzenpaar geben. Frank III. Schwier und Denise I. Luhmann gehen damit in ihre dritte Amtszeit. „So etwas hat es noch nie gegeben“, sagt der amtierende Karnevalsprinz.

Wieder keine Proklamation und kein Umzug in Kalletal

Frank III. Schwier und Denise I. Luhmann, hier bei einer Karnevalsaktion im Februar, gehen in die dritte Amtszeit.

Am 11.11.2019 begann seine Regentschaft. Ein Jahr lang sollte und wollte er gemeinsam mit seiner Prinzessin an der Spitze des kalledonischen Karnevals stehen. Doch dann kam Corona. Die Stadt Heinsberg (Regierungsbezirk Köln) feierte Karneval und machte bundesweit Schlagzeilen als Corona-Hotspot. Überall im Land zogen die Karnevalisten daraufhin die Notbremse – auch in Kalldorf.