Eifersuchtsdrama in Kalletal: Nebenbuhler mit Axt erschlagen

Tödliches Eifersuchtsdrama in Kalletal (Kreis Lippe): Dort soll am frühen Samstagmorgen ein Mann seinen Nebenbuhler mit einer Axt erschlagen haben.

Fahndung nach Täter dauert an

Samstagnachmittag: Drei Beamte der Spurensicherung helfen den beiden Bestattern, das Opfer in den Leichenwagen zu tragen. Es wurde zur Obduktion nach Bielefeld gebracht. .

Die Tat geschah im Ortsteil Stemmen in einem Mehrfamilienhaus. Dort soll ein Mann aus dem benachbarten Rinteln seine Freundin besucht habe - eine verheiratete Frau mit zwei Kindern. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Ehemann am frühen Morgen dazugekommen sein und den anderen Mann erschlagen haben. Als Tatzeit wird "die zweite Nachthälfte" angenommen. Danach schnappte sich der mutmaßliche Täter offenbar seine Frau sowie die beiden Kinder und fuhr in Richtung Rinteln davon.