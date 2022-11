Eintrag ins Gästebuch der Gemeinde

Kalletal-Hohenhausen

Besuch aus Afrika war am Freitag zu Gast in Hohenhausen. Dort trug sich der Gemeindebürgermeister des Ketu South Municipal District, Maxwell Koffie Lugudor, ins Gästebuch der Gemeinde Kalletal ein. Zumn Hintergrund: Im Februar des Jahres hat der Klimaschutz- und Umweltausschuss im Kalletal den Beschluss zur Teilnahme am Projekt ’Kommunale Klimapartnerschaften’ der Servicestelle Kommunen der einen Welt (SKEW) und der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. gefasst. Der Antrag der Gemeinde Kalletal erhielt daraufhin den Zuschlag durch den Projektträger.

von Reiner Toppmöller