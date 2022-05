Endlich wieder Schützenfest in Kalletal

Als Holger Stock sich vor vier Jahren beim Stechen um die Königswürde der Lüdenhauser Schützen nicht nur gegen seine Brüder Thomas und Matthias Stock, sondern auch gegen die restlichen der besten Zehn durchsetzte, da konnte er nicht ahnen, dass er einmal als König mit der längsten Würde in die Geschichte des Vereins eingehen würde.

Damals dachte noch niemand daran, dass eine Pandemie das alle zwei Jahre stattfindende Schützenfest ausfallen lassen würde. Unter großem Jubel seiner Kameraden aus der zweiten Kompanie nahm er damals die Kette als äußeres Zeichen seiner neuen Würde an. Am vergangenen Samstag startet er nun zusammen mit seiner Königin Martina Knaup, seinem Hofstaat und seinen Kameraden in die Endphase seiner langen Regentschaft.