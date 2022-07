Erster Pferdewirt wird ausgebildet

Angehende Pferdewirtinnen und Pferdewirte haben die Reitanlage von Thomas Stuke in Niedermeien besucht. Dort wird Yannic Hesse seit einem Jahr ausgebildet.

Nicola Hesse, Western-Reiterin, erläutert den künftigen Pferdewirtinnen an einer Station die verschiedenen Sättel und Trensen der unterschiedlichen Reitformen.

Pferdewirtschaftsmeister Thomas Stuke ist Eigentümer der „Reitanlage hinter dem Park“ in Niedermeien. Zusammen mit Gleichgesinnten hat er im Jahr 2020 den Verein „WegBereiter“ gegründet. Der gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel gesetzt, benachteiligte Menschen bei der Umsetzung ihrer Lebensziele zu unterstützen und nach dem Bundesteilhabegesetz auszubilden. Dazu bietet der Verein Berufs- und Weiterbildung im Bereich der Pferdewirtschaft an. Als erster kam Yannic Hesse in den Genuss der Ausbildung.