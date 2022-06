„Ewiges Königspaar“ in Kalletal verabschiedet

Kalletal

Major Ralf Strate begrüßte die Schützen des diesjährigen Lüdenhauser Schützenfest vor der Front nach langen vier Jahren. Oberst Andreas Becker, der in diesem Jahr auch verabschiedet werden sollte, war an Corona erkrankt und in Quarantäne. Deshalb startete das Bataillon zur offiziellen Eröffnung am Samstag mit Ehrenoberst Erhard Hetmeier und seinen beiden Adjutanten Lars Brackhage und Claus Tünnermann das Schützenfest mit dem ersten Marsch durch den Ort. Schon am Sonntag führte Lars Brackhage die Truppe dann zur Parade als neuer Kommandeur und Oberst an.

Von Reiner Toppmöller