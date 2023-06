Feuerwehr Kalletal nimmt an der Registrierung der DKMS teil

Kalletal

An 513 Feuerwehrstandorten in Ostwestfalen-Lippe fand am Samstag (3. Juni) zur selben Zeit eine Registrierungsaktion zur Stammzellenspende statt. Auch alle Standorte der Freiwilligen Feuerwehr im Kalletal beteiligten sich an der Aktion der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Von Reiner Toppmöller