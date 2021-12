Fluchtversuch endet auf Kalletaler Feldweg

Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Kalletal hat in der Nacht zu Donnerstag in Minden vergeblich versucht, vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten ließen sich nicht abschütteln und konnten die beiden Pkw-Insassen nach gut 20 Kilometern an der B 238 im Kalletal vorläufig festnehmen. Zuvor hatte sich der 20-Jährige auf einem Feldweg mit seinem Ford festgefahren.

Gegen 2.15 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung in Minden den Wagen im Bereich der "Birne" stoppen. Doch statt anzuhalten, gab der Ford-Fahrer Gas und fuhr in Richtung Porta Westfalica davon. In der Folge konnten die Beamten beobachten, wie der teilweise mit hoher Geschwindigkeit vor ihnen fahrende Wagen im Bereich des Kirchsiek in Hausberge auf eine Leitplanke geriet. Dabei wurde ein Reifen beschädigt. Der Reifen verlor dann immer mehr Luft.

Über Eisbergen und dem benachbarten Niedersachsen bis in den Kreis Lippe hinein zog sich die weitere Fahrt, wobei der Fahrer aufgrund des defekten Reifens seine Geschwindigkeit nach und nach verlangsamte. Als die Fahrt schließlich auf dem Feldweg im Kalletal endete, versuchten die beiden Insassen noch zu Fuß zu flüchten. Die zahlreichen Einsatzkräfte hatten aber keine Mühe, das gleichaltrige Duo zu ergreifen.

Wie sich laut Polizei anschließend herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und das Auto wurden sichergestellt. Trotz der langen Fahrstrecke kam es laut Polizei zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, da nur geringer oder gar kein Fahrzeugverkehr herrschte.