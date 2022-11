Globalen Herausforderungen lokal begegnen

Als erste Gemeinde in Deutschland kann Kalletal jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht auf Basis des Berichtsrahmens nachhaltige Kommune vorweisen. Möglich machte das die Teilnahme an einem Modellprojekt. Im codeks, Wuppertals größtem Coworking Space, erhielt die Gemeinde jetzt zum Abschluss eine Urkunde für die erbrachten Leistungen.

Auch Kalletals Smart-City Partner, die Stadt Lemgo, gehörte zu den teilnehmenden Kommunen.

Der erste Nachhaltigkeitsbericht der Gemeinde Kalletal gibt einen Überblick, wo die Gemeinde im Jahr 2022 mit Blick auf eine nachhaltige Gemeindeentwicklung und die Umsetzung der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen steht. Er kombiniert quantitative Indikatoren mit qualitativen Aspekten.

Nachhaltigkeit soll mess- und steuerbar werden

Mit diesem Bericht hat Kalletal, gemeinsam mit der Stadt Lemgo und neun weiteren Kommunen in Nordrhein-Westfalen, ein neues Format zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erprobt. Dieses Format wurde vom Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE), der die Bundesregierung zu Nachhaltigkeitsthemen berät, speziell für Kommunen entwickelt. „Gerne haben wir in dieser Pilotgruppe neue Wege beschritten, um Nachhaltigkeit in unserer Gemeinde und im nationalen Dialog weiter voranzubringen“, so Kalletals Bürgermeister Mario Hecker.

Der Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) unterstützt Kommunen dabei, den Fortschritt der nachhaltigen Entwicklung vor Ort mess- und damit steuerbar zu machen: „Klima- und Ressourcenschutz, die Verkehrswende, nachhaltiges Wirtschaften oder soziale Gerechtigkeit – kommunale Handlungsfelder haben einen entscheidenden Einfluss auf das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele“, so die Organisatoren. „Ohne den Beitrag von Städten, Gemeinden und Landkreisen lassen sich die globalen Herausforderungen nicht lösen.“

Kalletal hat Vorbildfunktion

Der BNK wolle Kommunen dabei unterstützen, Nachhaltigkeit ressortübergreifend im kommunalen Verwaltungshandeln zu verankern und über die gesamten kommunalen Strukturen hinweg effizient zu steuern.

Die nordlippische Gemeinde Kalletal nimmt laut der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW (LAG 21 NRW), die das Projekt begleitet hat, mit Blick „auf das kommunale Nachhaltigkeitsmanagement bundesweit eine Vorbildfunktion für Gemeinden“ ein. Als erste Gemeinde in Deutschland könne Kalletal mit Abschluss des Projektes jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht auf Basis des Berichtsrahmens nachhaltige Kommune vorweisen.

Zuvor war Kalletal bereits die erste Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, die erfolgreich am Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW" teilgenommen hatte. Mit der Erarbeitung der Kalletaler Nachhaltigkeitsstrategie wurden die übergeordneten strategischen Weichen für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung gestellt. Der Rat hatte die mehr als 70 Maßnahmen umfassende Strategie im Februar 2021 einstimmig beschlossen. Als kleine Kommune ist Kalletal damit eine Modellkommune für andere ländlich geprägte Gebiete und geht als gutes Beispiel voran.

Basis für den Austausch guter Ideen

Seit dem Jahr 2021 ist Kalletal ebenfalls Zeichnungskommune der Musterresolution „2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ (Deutsche Städtetag und deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas), mit der sich die unterzeichnenden Kommunen zur Umsetzung der 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene bekennen.



„Mein herzlicher Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen der Gemeindeverwaltung, insbesondere Klimaschutzmanagerin Henrike Sieker, sowie allen anderen, die an der Konzeption und Erstellung dieses Berichtes im Rahmen des Projektes 'Global Nachhaltige Kommune NRW' mitgewirkt haben“, so Hecker und fügt an: „Danken möchte ich auch der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die uns mit Unterstützung der LAG 21 NRW und des Deutschen Rates für Nachhaltige Entwicklung die Erarbeitung dieses Berichts ermöglicht hat."



Der Bericht über die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung in Kalletal solle vor dem Hintergrund des gemeinsamen Ziels auch Basis sein für einen Austausch guter Ideen und um voneinander zu lernen – innerhalb der Verwaltung sowie im direkten und stetigen Austausch zwischen Verwaltung und Politik und Zivilgesellschaft.