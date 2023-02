Haushalt wird stark belastet

„Die Einbringung des Haushalts findet in unruhigen Zeiten statt“ – Diese Feststellung hat Jens Hankemeier, Kämmerer der Gemeinde Kalletal, am Mittwochabend der Einbringung seines Haushaltsplanentwurfes 2023 vorangestellt.

it seinen Auswirkungen auf ganz Europa mit Lieferengpässen und Energiekrise sowie zusätzlich die Inflation und Zinserhöhungsphase belasteten die einzelnen Haushaltspositionen stark, analysierte er in seiner Rede. Weiter wies er darauf hin, dass nach dem neuen NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) nun sowohl die durch Corona als auch durch den Ukraine-Krieg verursachten Belastungen isoliert und in einer Nebenrechnung zu betrachten sind und dies auch in dem Entwurf so umgesetzt worden ist. „Das versetzt uns in die Lage, einen ausgeglichenen, ja sogar leicht positiven Haushaltsplanentwurf einzubringen“, stellte er fest.