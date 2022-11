Hundehalter wandern an Halloween durch Kalletal

Einnahmen der Veranstaltung werden an Tierschutzverein „Pit Staff & Co.“ gespendet

Das neue Trainingsgelände in Lüdenhausen auf dem alten Sportplatz ist eingeweiht: Am 12. September haben dort die ersten Kurse begonnen. Am Wochenende veranstalteten Lutz Weitkamp von der Kalletaler Hundeschule und Marita Wehrhahn von der Kalletaler Pfotentherapie jetzt gemeinsam eine große Halloween-Wanderung für die Hundebesitzer.