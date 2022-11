Kalldorf bietet hohe Lebensqualität

Der SPD-Ortsverein Kalldorf hat gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern einen traditionellen Schnatgang durch den Ort unternommen. Auf dem Weg konnte sich die Delegation ein Bild von vier aktuell in Bau oder Planung befindlichen Wohngebäuden machen.

Beim Rundgang durch das Dorf nahmen die Schnatgänger Licht- und Schattenseiten Kalldorfs in Augenschein.

Als besonders erfreulich bezeichneten die Sozialdemokraten dabei den Zuzug zweier Familien nach Kalldorf sowie „hohes Energie- und Ökologiebewusstsein“ bei den Neubauten. Ein ehemaliger Bauernhof an der Straße Kalldorf Mitte wurde von der Evangelisch Freien Gemeinde Kalletal erworben: Dort waren die Schnatgänger zu einer Besichtigung und einer kleinen Stärkung eingeladen.

An den Bushaltestellen Dannhäuser, Kalldorf-Kreuzung und Wiesenthal beschäftigte sich die Gruppe mit der Sicherung des Schulwegs für die Kalldorfer Kinder, machte Gefahrenschwerpunkte aus und erarbeitete Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. „Diese werden zusammen mit einer Auflistung weiterer, kleinerer Mängel und Missstände an die Gemeinde Kalletal weitergegeben“, so die SPD Kalldorf.

Insgesamt zieht der SPD-Ortsverein aber ein positives Fazit zur Sicherheit, Lebensqualität und dem gesellschaftlichem Miteinander in Kalldorf. Der Ausklang des Schnatgangs erfolgte in der Gaststätte Kalldorfer Brunnen bei leckerer Erbsensuppe und angeregten Diskussionen.