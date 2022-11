Kalledonien hat ein neues Prinzenpaar

Die Jecken im Kalletal haben ein neues Prinzenpaar. Am Samstag hat die Karnevalsabteilung der SG Kalldorf mit der Proklamation ihrer Majestäten die neue Karnevalssession eingeläutet. Wie Maik Alsdorf, Prinzenpaarmacher des Elferrates, nun bekannt gab, hatten sich Frank (51) und Annemarie Heinickel (39) für das Amt gemeldet und werden das närrische Volk als Frank IV. und Annemarie I. in die Session führen.

Sie regieren das närrische Volk in der Kalletaler Karnevalshochburg in der nächsten Session: Prinz Frank IV. und Prinzessin Annemarie I. Heinickel.

Als Frank Schwier und Denise Luhmann zusammen vor drei Jahren zu den Kalldorfer Tollitäten proklamiert wurden, da konnten die beiden als Prinz Frank III. und Denise I. das närrische Volk regierenden nicht ahnen, dass sie einmal als das am längsten amtierende Paar in die Geschichte des Vereins eingehen werden. Die Pandemie und die Absage alle Veranstaltungen für zwei Jahre macht dies möglich. Doch jetzt war der Zeitpunkt gekommen, ihre Amtszeit zu beenden. Die Karnevalsabteilung der SG Kalldorf wird in diesem Jahr wieder ihre Session feiern. Unter dem Motto: „Zwei Jahre hatten wir nichts zu lachen, dieses Jahr lassen wir es krachen“ startete am Samstag die diesjährige Saison mit der Proklamation des neuen Prinzenpaares. Dazu wurde über die Sozialen Netzwerke ein neues Prinzenpaar gesucht.