Kalledonien Helau!

„Zwei Jahre hatten wir nichts zu lachen, dieses Jahr lassen wir es krachen!“, verspricht die Karnevalsabteilung der SG Kalldorf. Nach einer zweijährigen närrischen Auszeit beginnt die neue Session des kalledonischen Karnevals am kommenden Wochenende wieder: Am Samstag, 12. November, wird die große Proklamationsparty im Dorfgemeinschaftshaus in Kalldorf steigen – sie beginnt um 19.11 Uhr.

Sehnsüchtig erwartet wird der Tag, an dem die kalledonischen Narren ihr neues Prinzenpaar küren werden. Die Inthronisierung an diesem Abend ist exakt für 23.11 Uhr geplant, kündigt Frank Schwier an, der als Prinz Frank III. von Kalledonien derzeit noch immer als kalledonische Majestät im Amt ist, gemeinsam mit Prinzessin Denise I. Luhmann, die bei der Amtsübernahme im Jahr 2019 auch noch nicht ahnte, dass sie so lange dem Narrenvolk vorstehen würde.