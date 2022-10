Kalletal: „Bossa Café“ mag es heiß

Der Kulturkreis Kalletal lädt für Samstag, 15. Oktober, zu einem Konzert mit dem Ensemble „Bossa Café“ in die Deele Brosen ein. Es beginnt um 20 Uhr.

Es gibt noch Karten für das Konzert in der Deele Brosen

Das besondere Faible für Bossa Nova und Latin der beiden ostwestfälischen Musiker Ansgar Specht und Reinhard Glowazke und der Drang, diese Vorliebe live auszuleben, führte 2010 zur Gründung von „Bossa Café“. Dabei soll der Name Programm sein, kündigen die Veranstalter an: Der „Bossa“ soll heiß, anregend und geschmackvoll serviert werden – zum Beispiel Originaltitel von A.C. Jobim und J. Ben.

Besonders gern verleiht die Band bekannten Popsongs genretypische Zutaten und entlockt diesen ungeahnte Facetten. Genussvoll schwelgt man in den Harmonie- und Melodiefolgen und spannt dynamische Rhythmusbögen. Samba-Elemente im Sound von „Bossa Café“ sollen wesentlich zu einer tanzbaren Atmosphäre beitragen.

Weitere Veranstaltungen stehen fest

Die neue Sängerin Pia Schiering trifft einfühlsam und präzise die Stimmung aus Temperament und Melancholie. Klaus Leimkühler an den Keyboards, Udo Schräder am Drumset und Perkussionist Marcus Maria Köster sind profilierte Begleiter und Solisten.

Kartenvorbestellungen für das Konzert sind per Mail [email protected] oder telefonisch unter 05264/204 möglich.

In der Deele Brosen sind für das zweite Halbjahr folgende Veranstaltungen geplant: Am Samstag, 5. November, tritt „Mister Blattwerk“ auf. Die „Greyhound‘s Washboard Band“ gibt sich am Samstag, 3. Dezember, die Ehre.

Weitere Informationen gibt es unter www.deele-brosen.de.