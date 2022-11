Kalletal: Ehemalige Grundschule wird abgerissen

Kalletal

Nachdem die Jacobischule in den Herbstferien in die neuen und sanierten Räumlichkeiten am Schulzentrum eingezogen ist, geht der Umbauprozess in Hohenhausen weiter: Nach und nach wurden die bisher genutzten Gebäude der ehemaligen Grundschule geräumt und jetzt werden die Gebäude abgerissen. Im Rahmen des Städtebauförderung-Projektes soll Platz für den zukünftigen Mehrgenerationenpark geschaffen werden.