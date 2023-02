Nach Karnevalsumzug: Frau in Kalletal von Anhänger überrollt und tödlich verletzt

Eine Frau ist am Samstag (18. Februar) in Kalletal-Erder auf der Rückfahrt von einem Karnevalsumzug von einem Traktor gefallen und vom Anhänger überrollt worden. Sie wurde tödlich verletzt.

Zu dem tragischen Unglück kam es gegen 16.55 Uhr auf dem Dingelstedtpfad/Biershöhe. Die 56-Jährige saß als Beifahrerin auf dem Traktor und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt von dem landwirtschaftlichen Fahrzeug.

Sie fiel zu Boden und wurde von dem angehängten Karnevalswagen erfasst. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Weitere Details unter anderem zu dem Fahrer oder der Fahrerin des Traktors wollte die Polizei noch nicht bekannt geben. Die Betroffenheit in dem Dorf sei sehr groß, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem Unglücksfahrzeug handelt es sich nach Auskunft der Polizei um einen landwirtschaftlich genutzten Anhänger, der für die Nutzung beim Karnevalsumzug geschmückt wurde.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, steht im Zentrum der noch andauernden Ermittlungen.

Weiterer Unfall nach Karnevalsveranstaltung

Im Anschluss an eine Karnevalsveranstaltung kam es zu einem weiteren Unfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde: So befuhr ein 23-Jähriger am Samstagnachmittag (18. Februar) mit einem Auto die Niedernfeldstraße in Richtung Langenholzhausen. Beim Abbiegen kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme ergab sich bei der Polizei der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.