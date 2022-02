Kalletal kommt glimpflich durch den Sturm

Ein zehn mal sechs Meter großes Zelt wurde von "Zeynep" im Ortsteil Hohenhausen durch die Luft geschleudert. Es landete in einem Baum.

Am Freitag mussten die Feuerwehrleute im Kalletal zwischen 16.44 Uhr und 23.22 Uhr 36 Einsatzstellen bearbeiten. Mit 90 Feuerwehrleuten waren die Löschgruppen Bavenhausen, Talle, Kalldorf, Erder, Langenholzhausen und Lüdenhausen sowie der Löschzug Hohenhausen im Einsatz.

Sie hatten es mit den gleichen Herausforderungen zu tun wie die Wehren in den Nachbarorten: Umgestürzte Bäume lagen auf Fahrbahnen oder auf Hausdächern. Mitunter rissen die Bäume Telefonleitungen ab.

Bäume fallen "wie beim Domino"

In einigen Waldgebieten mussten die Fahrbahnen bis Samstagfrüh voll gesperrt werden, da die Baumbeseitigung durch laufend umstürzende Bäume nicht gefahrlos möglich war. Die B 238 in Höhe „Elend“ war eine Stunde lang dicht, weil dort zehn Bäume umfielen: „wie beim Domino der Reihe nach“, teilt die Kalletaler Wehr mit. Im Kalletaler Ortsteil Hohenhausen flog ein Zelt von 10 mal 6 Metern Größe in einen Baum. Die Einsatzkräfte sicherten es ab, bevor es weitere Schäden verursachen konnte.

Die erste Alarmierung nach Mitternacht erfolgte im Kalletal am Samstag um 00.42 Uhr. Danach reihten sich bis zum Mittag einige Einsätze aneinander. Wieder waren es umgestürzte Bäume, die von Fahrbahnen geräumt werden mussten. Ein Baum schlug direkt neben einer Kita auf und musste beseitigt werden, damit die Kinder an diesem Montag wieder in ihre Betreuung kommen können.

„Bei der Sturmserie hat es zum Glück keinen Personenschaden im Kalletal gegeben“, teilte Horst Brinkmann mit, Sprecher der Feuerwehr Kalletal. „Auch die Gebäudeschäden hielten sich in Grenzen. Gelegentlich waren mal ein paar Dachpfannen weg, aber insgesamt haben wir Glück gehabt.“

Die Nacht zu Sonntag verlief vergleichsweise ruhig. Auf „Antonia“ waren die Kalletaler gefasst. Sonntagnachmittags sind die ersten Böen im Kalletal schon wieder deutlich spürbar. Die Sturmsaison geht weiter.