Kalletal lädt zum Gründerforum ein

Das Gründungsnetzwerk Lippe lädt in Kooperation mit der Gemeinde Kalletal am 1. März zum „Kalletaler Gründungsforum“ ein. Ab 18 Uhr geben im Sitzungssaal des Rathauses Expert*innen des Netzwerkes wichtige Tipps rund um das Thema Gründung.

Mit dabei wird dann auch der Kalletaler Nico Dreher sein. Er machte sich vor einigen Jahren mit seinem Dachdeckermeisterbetrieb auf den Weg in die Selbständigkeit und wird von seinen Erfahrungen berichten.

In Kalletal ist es exakt fünf Jahre her, dass letztmalig ein Gründerforum in der nordlippischen Gemeinde stattgefunden hat. Seinerzeit konnte man mehr als 50 interessierte Gäste begrüßen, die den Gedanken hegten, ihr „eigener Chef“ zu sein.

Arbeitsplätze schaffen, sichern und erhalten

Einige von ihnen setzten ihren Plan in Kalletal in die Tat um. So zum Beispiel auch Nico Dreher aus Kalletal: Er bietet seit einigen Jahren als selbständiger Dachdecker ein umfangreiches Leistungsangebot für sämtliche Abdichtungsarbeiten aus Meisterhand an. Grund genug, dem an einer Selbständigkeit interessierten Personenkreis von seinen Erfahrungen zu berichten, so dass er eine Einladung vom Gründungsnetzwerk Lippe erhielt.

In diesem Netzwerk sind alle Institutionen und Organisationen gebündelt, die sich in Lippe mit der Beratung von Gründer*innen beschäftigen. „Ziel ist es, die Ansprechpartner*innen bekannter zu machen und durch den Verbund Synergieeffekte auszulösen, indem unter anderem gemeinsame Veranstaltungen, wie zum Beispiel das jetzt in Kalletal stattfindende Gründungsforum, durchgeführt werden“, erläutert die Kalletaler Gemeindeverwaltung in ihrer Mitteilung.

Über Chancen und Risiken informieren

Mit dieser langfristig angelegten Aktion sollen die Chancen und die Bedingungen für die Gründung neuer, die Festigung bestehender Existenzen, aber auch die Übernahme bestehender Unternehmen verbessert werden. So soll etwas zur Schaffung neuer und zur Absicherung bestehender Arbeits- und Ausbildungsplätze beigetragen werden.

Im Gründungsforum erhalten die Interessierten Hinweise zu Chancen und Risiken, Rechtsformen, Finanzierung, Hilfen und Angeboten, Anmeldeformalitäten, Rentabilität, Geschäftsplan und Steuern. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden bis zum 24. Februar im Büro des Bürgermeisters, Ramona Lampe, 05264/644-105 oder [email protected] erbeten.