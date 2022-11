Kalletal: Literaturgottesdienst in der Schlosskirche

Pastor Mellies kommt in der Rolle des Herbert Zimmermann gut beim Publikum an

In der zweiten Darstellung brillierte Pastor Horst-Dieter Mellies als Radioreporter Herbert Zimmermann beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Kristiane Kielsmeier spielte einen Jungen – das war der Dichter Friedrich Christian Delius als Elfjähriger selbst – , der durch die Radio-Reportage vom Finale Deutschland – Ungarn (3:2) so angetan war, dass er glaubte, selbst mitgespielt zu haben und auch Weltmeister geworden zu sein.

Im zweiten darstellenden Spiel ging es um einen Fischer, der vom Fang ausruht, ehe ihn eine Touristin durchs Klicken ihrer Kamera in seiner Siesta stört. Ebenso gut wie die beiden ersten Darsteller waren in ihren Rollen Olrik Santozki als Fischer und Margit Süllwold als Touristin. Die malt dem Fischer aus, was passieren könnte, wenn er öfter als bisher hinausfahren würde: Er könne ein Fischrestaurant eröffnen, er könnte sich um Lachsrechte bemühen, er könnte auch auf Sylt ein Café eröffnen, er könnte einen Kutter kaufen und vieles mehr.

Das Analysieren und Auslegen der beiden Spielhandlungen oblag auch Pastor Horst-Dieter Mellies.

Vera Varlemann moderiert den Gottesdienst

Den Text vom Fischer und der Touristin hat Heinrich Böll geschrieben. Hier ging es, so Mellies, um Balance. Balance zwischen Arbeit und Ausruhen. „Am siebten Tag sollst Du ruhen“, heißt es in der Bibel. Mellies zog zu diesem Thema auch Sprichwörter zu Rate: „Der frühe Vogel frisst den Wurm“ oder „Müßiggang ist aller Laster Anfang.“ In der Böll-Geschichte könnte der Fischer durch die Touristin seine Arbeitsweise durchaus überdenken, obwohl er mit dem Fang des Tages ja zufrieden war.

Auf Motivsuche in der Schlosskirche Varenholz: Margit Süllwold als Touristin. Gleich wird sie den dösenden Fischer entdecken. Foto: Hans-Ulrich Krause

Im Delius-Text versenkt sich der Junge so in die Reportage, dass er seine Schuppenflechte, sein Stottern und sein Nasenbluten vergisst. Die Quintessenz, so Mellies, sei, dass jeder gelassener werden könne. Es sei wichtig, nicht nur auf das Belastende zu schauen, sondern beispielsweise im Sport, in der Musik, in der Literatur oder in der Kunst Entspannung zu finden und quasi in eine andere Welt hineinzugehen. Es sei ein Geschenk Gottes, diese Möglichkeiten, und natürlich andere auch, wahrzunehmen.

Letztlich, das fasste Moderatorin Vera Varlemann zusammen, sei es ja den gesamten Literatur-Gottesdienst um Glück gegangen. Dazu waren zu Beginn sechs Zitate verlesen worden, zum Beispiel: „Glück und Glas, wie schnell bricht das“ oder auch „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist“.

Besucher berichtet von Reanimation

Am Ende der Veranstaltung fragte die Moderatorin einige Besucherinnen und Besucher, was für sie Glück bedeute. Ein Rintelner Gast erklärte, er sei vor zwei Jahren quasi tot gewesen, reanimiert worden und wieder genesen. Dafür sei er unendlich dankbar. Ein Fischbecker sagte, dass er vor 50 Jahren ein Mädchen kennengelernt habe, das er schließlich geheiratet habe, das sei für ihn Glück. Und eine Kalletalerin befand: Nach einer Hüft-Operation seien die vorherigen Schmerzen verschwunden. Das sei auch Glück.

Ebenfalls wirkten an dem Literaturgottesdienst mit: Bärbel Kuhlmann, Hans-Ulrich Krause (er lieferte auch die Idee und das Konzept), Michaela Mannetter, Torben Sprenger (Technik) und Johannes Neugebauer (an der Orgel). Die anschließend eröffnete Caféteria wurde in der Schlosskirche auch gut frequentiert. 80 Besucherinnen und Besucher waren gekommen.