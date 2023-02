Ermittlungen nach tödlichem Unfall in Kalletal: Hatte Treckerfahrer getrunken?

Kalletal

In Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall am Samstag, 18. Februar, nach dem Karnevalsumzug in Kalldorf, ermittelt die Polizei in Lippe nun gegen den Fahrer (54) des Gespanns wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung.

Von Joachim Burek und Reiner Toppmöller