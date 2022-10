Kalletal: Schüler und Lehrer ziehen zurück in die Jacobischule

"Wir sind wieder zurück“, sagt Dr. Eike Stiller. Nach fünfeinhalb Jahren kann der Schulleiter mit seinem Kollegium, der Schülerschaft, den Hausmeistern, Sekretärinnen, Schulsozialarbeitern und mit Schulhund Brisko zurück in die Jacobischule ziehen.

Am Dienstag startet der Unterricht

Zusammenspiel von alt und neu: Die Jacobischule wurde zum Teil erhalten und saniert, zum Teil abgerissen und neu konzipiert und gebaut. Innen ist kaum zu erkennen, was alt oder neu ist, außen höchstens zu erahnen.

Zurück ist aber eigentlich das falsche Wort, denn in der Jacobischule erinnert nicht mehr viel an die Zeit vor dem Auszug. Der kam im Frühjahr 2017 überraschend, als im Gebäude eine Belastung mit Polychlorierten Biphenylen (PCB) festgestellt wurde, einem giftigen Stoff, der früher in Fugenspachtel und Lacken als Flammschutzmittel eingesetzt wurde. „Damals hat die Verwaltung sehr schnell reagiert und darüber bin ich froh“, sagt der Schulleiter.